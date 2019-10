“Non risultano essere state operate adeguate ed approfondite valutazioni, ad opera delle competenti autorità , in relazione alla situazione di potenziale pericolo perdurante ed attuale alla quale potrebbe essere ancora esposto l’interessato, donde i provvedimenti gravati sono illegittimi per eccesso di potere, illogicità , irragionevolezza, irrazionalità , errore sui presupposti di fatto, ed ingiustizia manifesta”. E’ quanto si legge, apprende l’Adnkronos, nel ricorso al Tar presentato dal colonnello Sergio De Caprio, il ‘Capitano Ultimo’, contro il provvedimento di revoca della scorta in suo favore. Nel ricorso De Caprio era difeso dall’avvocato Antonino Galletti ed è stato accolto dai giudici amministrativi del Lazio.

