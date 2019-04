Contro la sostituzione della dicitura ‘genitori’ con ‘madre’ e ‘padre’ sulle carte d’identità dei minori, scende in campo Famiglie Arcobaleno. L’associazione dei genitori omosessuali, annuncia infatti che impugnerà al Tar il decreto a firma dei ministri Matteo Salvini, Giulia Buongiorno e Giovanni Tria, ritenuto “palesemente illegittimo e discriminatorio perché non permette di far coincidere lo status documentale con quello legale dei bambini e delle bambine che già oggi – attraverso trascrizioni di atti esteri o che sono stati adottati dal compagno o dalla compagna del genitore biologico grazie all’art. 44, lett d (adozione in casi particolari) – sono riconosciuti figli e figlie di due padri e due madri e di quelli che invece verranno riconosciuti in futuro”.

