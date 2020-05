Un altro verso la gestione ordinaria della sanità: all’ospedale Maggiore ha chiuso il padiglione 26 (ex Clinica medica), da metà marzo diventato uno dei reparti Covid-19.

Il reparto era stato trasformato in una lungodegenza straordinaria.

“Il sorriso di oggi è la paura del primo e di ogni giorno a seguire…paura di sbagliare, di non farcela più, di cadere nel vuoto e nell’angoscia” scrive sui social l’infermiera Leandra Giudice, 28 anni, da due mesi è al lavoro nei reparti Covid in distaccamento dalla Pediatria.

“Padiglione 26 finalmente chiuso”: al Maggiore di Parma il sollievo di medici e infermieri in riproduzione….

“Abbiamo sentito il cuore esplodere vedendo camminare Aldino o Sergio mandare i baci alla moglie dietro uno schermo o Giannino dire che andrà a casa ed è felice. Abbiamo sentito il cuore spegnersi vedendo corpi immobili, freddi, respiri agonizzanti…chiudendo gli occhi alla vita terrena. Ricorderemo ogni corpo, ogni anima che abbiamo accudito e accompagnato e non basterà una vita per dimenticare. Dolore, frustrazione, scoraggiamento, ansia, paura, malcontento e poi tenacia, forza, perseveranza, determinazione e chissà quant’altro abbiamo superato e conquistato con la sola arma che avevamo in pugno…collaborazione; che poi a dirla tutta è l’arte” di chi fa il suo dovere”.

Coronavirus, “al Maggiore di Parma netto miglioramento ma va rispettato il distanziamento” in riproduzione….

Sotto la guida dei responsabili medici Erminia Ridolo e Alessandra Dei Cas, le coordinatrici Luisella Mezzetta e Antonella Bruna Giuberti e un gruppo di giovani infermieri. Uno staff che ha lavorato intensamente per 50 giorni lottando contro l’epidemia.





