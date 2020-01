La fine di una relazione è sempre un momento molto difficile da affrontare, specialmente quando si è ancora innamorati della propria ex e non ci si vuole arrendere. Quando i sentimenti e i ricordi sono ancora vivi, infatti, si può arrivare a fare di tutto per riconquistare la propria ex ragazza. Inutile dire che sull’argomento si è detto molto e ognuno ha la propria scuola di pensiero, ma per riuscire in questa impresa è meglio affidarsi ai consigli di esperti e coach, come quelli che si possono trovare su seduzioneattrazione.com, in modo da assicurarsi di procedere nel modo giusto e non sbagliare. Vediamo insieme alcuni passi fondamentali da percorrere quando si tratta di sedurre una ragazza che è stata nostra in passato.

Non mostrarti disperato

Partiamo con quello che è il consiglio base: niente scenate. Il dolore per la perdita di una persona che amiamo fa spesso fare cose folli, facendoci perdere la ragione. Le conseguenze? Una serie di stupidaggini che non faranno altro che mettere in imbarazzo sia lei che te stesso. Prima regola fondamentale, quindi, è non mostrarsi completamente a terra perché non solo perderete credibilità, ma rischierete anche di rimetterci in stima e rispetto (innanzi tutto verso voi stessi).

Sparire? Assolutamente no!

Spesso e volentieri si consiglia di utilizzare la psicologia inversa, una tecnica che consiste nell’ignorare l’altra persona per far sì che ci desideri: niente di più sbagliato! Quando si tratta di relazioni vale la regola del “lontano con gli occhi lontano con il cuore”: di conseguenza, meno si vede l’altra persona più sarà facile dimenticarla. Non sparire dalla circolazione e cerca di evitare il più possibile questi giochetti che potrebbero portare solo al risultato opposto.

Rifletti su cosa non andava

Arriviamo al tasto dolente, risolvere il problema alla radice. Se ti ha lasciato un motivo ci sarà, per cui cerca di comprendere davvero cosa ha spinto la tua ex ha interrompere il vostro rapporto, provando a scavare a fondo e non rimanendo sulla superficie. Per farlo, però, è necessario comunicare con lei; solo così potrai davvero capire come si sentiva quando stava con te e cosa l’ha spinta ad allontanarsi. Una volta chiaro cosa non andava, prova a risolvere il problema e far vedere che sei cambiato.

No alla depressione!

È importantissimo dopo una delusione mantenersi attivi, sebbene un piccolo periodo di pausa da tutto e tutti sia comprensibile e spesso necessaria. Non adagiarti troppo però, prendi in mano la situazione e, anche se all’inizio non è facile, ricorda che la vita non è finita. Mantieniti impegnato mentalmente e fisicamente, cerca di rinnovarti sotto diversi aspetti. Questo sarà non solo importante per migliorare la tua autostima, aiutandoti a credere in te stesso, ma permetterà anche alla tua ex di vedere che stai cercando di migliorarti.

Ricordale cosa amava di te

Stuzzicare il ricordo dei bei tempi andati può essere un primo passo per riallacciare i legami con lei, per farle tornare in mente tutti i bei momenti trascorsi e che potreste ancora passare insieme. Se siete ancora in buoni rapporti perché non ricordarle qualche aneddoto passato o qualche vostra uscita insieme?

Ricorda che riconquistare il cuore di una ragazza non è affare semplice, ma tentar non nuoce e, con l’aiuto dei consigli giusti, magari riuscirai a farla innamorare di nuovo, ma questa volta di una versione migliore di te stesso!