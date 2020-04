Può essere l’uovo di Colombo, il sistema più logico e meno pericoloso per uscire dal labirinto della pandemia, completare la stagione senza rischi sanitari e prendersi il tempo necessario per programmare con calma e raziocinio il futuro, senza i vincoli dell’emergenza e le incognite che la convivenza così ravvicinata con il virus presenta: ricominciare non a maggio, o non appena Covid 19 concederà una tregua, ma spostare senza ulteriori indugi la ripresa all’autunno, quando si presume che il peggio sarà alle spalle e i rischi di contagio infinitamente più bassi cosicché, tra le altre cose, le squadre non sarebbero obbligate a circondarsi di un rigidissimo cordone sanitario e a vivere in clausura perenne lo sprint finale di campionati e coppe. Probabilmente non sarebbe ancora possibile aprire gli stadi al pubblico, ma di certo non si giocherebbe con l’ansia di doversi di nuovo fermare da un momento all’altro nel caso in cui spuntasse un giocatore contagiato. Ricominciando in autunno, la stagione potrebbe concludersi prima di Natale, senza un’esagerata compressione di date né l’obbligo di giocare una volta ogni tre giorni.

La stagione successiva, non più 2020/21 ma 2021 e basta, comincerebbe a fine gennaio-inizio febbraio e seguirebbe il corso dell’anno solare, con due varianti possibili: sospenderla a metà per consentire la disputa di Euro 2020, attualmente riprogrammato tra l’11 giugno e l’11 luglio dell’anno prossimo, oppure tirarla in avanti fino all’autunno e spostare l’Europeo a novembre-dicembre, sostanzialmente nelle stesse date in cui si svolgerà il Mondiale del 2022 (21 novembre-18 dicembre). Anche nel 2022, dunque, la stagione seguirebbe l’anno solare, per concludersi con la Coppa del Mondo in Qatar.

Cosa succederebbe dal 2023 in avanti non si può ancora dirlo, ma la Fifa e le varie confederazioni continentali avrebbero tutto il tempo per calibrare i calendari, decidendo in largo anticipo se, quando e come tornare alla scansione classica delle stagioni calcistiche (agosto-maggio) o se convertirsi definitivamente al ciclo gennaio-novembre. Di sicuro, i calendari dovrebbero essere armonizzati a livello europeo. Meglio ancora, su scala mondiale.

L’ipotesi piace alla Fifa, che la sta valutando con interesse, ma non alla Uefa (e nemmeno all’Eca, l’associazione dei club europei), che preferisce invece scommettere sull’eventualità di ripartire il prima possibile per mettersi il più presto alle spalle questa stagione maledetta, slalomeggiando tra tutti i rischi che questa fase della pandemia comporta.

Il rinvio all’autunno presenterebbe grandi vantaggi se venisse deciso subito, consentendo così a federazioni, leghe e club di programmare i prossimi mesi senza l’ansia dell’urgenza. Si tratterebbe di far giocare il calcio per due estati consecutive, ma anche questo aspetto è visto come un’opportunità: tanto per cominciare, i calciatori preferiscono di gran lunga scendere in campo in notturna a luglio invece che a gennaio, e poi le prossime saranno ancora estati strane perché per colpa del coronavirus faremo probabilmente vacanze brevi, rinunceremo ai viaggi lontani, resteremo per lo più in Italia (e i francesi in Francia, gli spagnoli in Spagna, i tedeschi in Germania e così via): il calcio diventerebbe un meraviglioso intrattenimento estivo.

Il dossier è sui tavoli della Fifa, della Uefa e dalla Figc, che però al momento lo vagliano principalmente come soluzione di ripiego nel caso in cui Covid 19 non mollasse la presa nemmeno nei prossimi due mesi. Ma c’è chi pensa che sarà lo sbocco inevitabile di un’attesa che non possiamo sapere quanto durare dovrà.





