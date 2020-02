Sono in onda su Rai Yoyo i nuovi episodi di ‘Ricky Zoom’, la scattante piccola moto rossa protagonista della serie animata per bambini in età prescolare prodotta da Frog Box e Entertainment One (eOne), realizzata dallo studio italiano Maga Animation, in coproduzione con Rai Ragazzi, tutti i giorni alle 18.25 e 7.10 su Rai Yoyo. Il grande successo internazionale di Ricky Zoom verrà alimentato con una seconda serie di episodi di 52×11 minuti in arrivo da novembre 2020 Dal suo debutto a settembre 2019, ‘Ricky Zoom’ ha ottenuto eccellenti indici di ascolto, con una media di 174mila spettatori e picchi di oltre 292mila, superando di quasi tre punti la media di Rai Yoyo tra i bambini di 4-7 anni nella collocazione mattutina, mentre lo scorso novembre è stato il terzo programma più visto sui canali italiani per bambini nella fascia 13.00-18.00.

