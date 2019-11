Mahmood sta stregando il mondo e dopo aver conquistato il cuore di Tim Kruger (che durante l’Eurovision Song Contest ha commentato con ‘davvero carino’ una sua foto) questa volta ha conquistato Ricky Martin.

Il cantante portoricano ha infatti commentato una foto di Mahmood per congratularsi con lui per la vittoria del Best Italian Act agli MTV EMA 2019. Delle semplici congratulazioni a cui Mahmood ha risposto con due emoji di ringraziamento.

Ricky Martin che si congratula con Mahmood per il Best Italian Act

STO URLANDO pic.twitter.com/oo4d1rGjow — mari (@amaricord) November 3, 2019

Chissà se la conversazione è finita lì oppure i due hanno continuato via messaggio privato.