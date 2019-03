Ricky Martin ieri notte è arrivato a Roma insieme alla famiglia e ad annunciarlo è stato proprio lui con un post su Twitter scritto in perfetto italiano: “Siamo arrivati a Roma, la mia casa per le prossime sette settimane“.

Il plurale maiestatis non è perché parla come il Divino Otelma, ma perché si è trasferito in Italia per due mesi con tutta la famiglia: il marito Jwan Yosef ed i figli Valentino, Matteo e Maria. Per buona pace di chi partecipa proprio in queste ore al Congresso della Famiglia di Verona.

Siamo arrivati a Roma, la mia casa per le prossime 7 settimane 🇮🇹 — Ricky Martin (@ricky_martin) 29 marzo 2019

A dargli il benvenuto è stata per prima Laura Pausini (che con Ricky Martin ha preso parte al talent show La Banda ed anche a The Voice Mexico) che rivedrà domani sera durante la prima puntata di Amici di Maria De Filippi, dove sarà ospite insieme a Biagio Antonacci.