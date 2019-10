“#RickyMartin di nuovo padre di un #bambino senza madre, per scelta sua e del suo compagno. Qui non c’entra nulla l’essere gay, c’entrano i diritti di una terza persona e lo sfruttamento del corpo delle donne. No all’#uteroinaffitto!”. Lo scrive su Twitter Daniela Santanchè di Fratelli d’Italia. Il cantante ieri ha postato sui suoi profili social una foto che lo ritraeva accanto al compagno con in braccio il neonato. Accanto alla foto l’annuncio: “Nostro figlio Renn Martin-Josef è nato”, post che ha ricevuto solo su Instagram quasi un milione e mezzo di like da tutto il mondo e i commenti di auguri di moltissimi vip e colleghi.

