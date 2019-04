Richard Madden e il suo nuovo amico Brandon Flynn sono andati a vivere insieme. L’attore scozzese vuole provare a sfondare ad Hollywood, per questo avrebbe deciso di trasferirsi in un appartamento a Los Angeles con il collega.

Questa però non è la notizia che ha fatto il giro del mondo. I media britannici e americani hanno parlato dei due attori, perché in questi giorni sono stati paparazzati insieme e Brandon teneva in mano delle sigarette alla cannabis (Lowell Smokes). Il motivo di tutto questo clamore non lo capisco, visto che queste sigarette sono perfettamente legali in California, dove i due sono stati beccati dai fotografi.

Io più delle sigarette, parlerei del fatto che Richard e Brandon dimostrano che l’amicizia tra un ragazzo etero e uno gay è possibile (così come quella tra uomo e donna). Bellissimi e bravi, auguro a Flynn e Madden la carriera che meritano.



“L’attore scozzese, che ha vinto il Golden Globe adesso vive con l’attore di 13, perché sta tentando di sfondare a Hollywood. – scrive il The Sun – La sua mossa negli Stati Uniti arriva quattro mesi dopo che si è lasciato dalla sua ragazza Ellie Bamber.”

📸 Richard Madden and Brandon Flynn spotted strolling around LA! pic.twitter.com/1mcqE3bwKK — Richard Madden News (@richardmupdates) 6 aprile 2019

Richard Madden che è stato visto a cena a Londra con Lily James e Brandon Flynn ♥♥ — Barbara of Midgard ✨ (@stellifernox) 31 marzo 2019