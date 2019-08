“A Lampedusa sono venuto spontaneamente, nessuno mi ha chiesto di essere qui. Ero in vacanza con la mia famiglia vicino Roma quando ho sentito dell’approvazione del decreto Sicurezza bis e quasi non ci potevo credere, non potevo credere che i miei amici italiani potessero tirare una fuori una cosa simile”. A dirlo è stato Richard Gere, attore e attivista per i diritti umani, arrivato a Lampedusa (Agrigento) per dare il suo sostegno all’equipaggio di Open Arms, la Ong spagnola ferma da giorni al largo di Lampedusa con 121 migranti a bordo, a cui si sono aggiunte altre 39 persone soccorse in acque internazionali durante la notte.

