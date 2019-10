Quali sono le preferenze degli italiani quando si parla di candidature online? PageGroup, società leader mondiale nel recruitment con i brand Page Executive, Michael Page e Page Personnel, in occasione del lancio della sua nuova app, riporta i dati sul comportamento online dei potenziali candidati durante la ricerca di un nuovo posto di lavoro. I dati di PageGroup confermano un trend valido per diversi settori, ovvero che l’utilizzo da mobile è in costante crescita: infatti, dal 2018 al 2019 gli utenti da smartphone sono aumentati del 23% per il brand Michael Page e ben del 34% per Page Personnel che, occupandosi di figure professionali più junior, attrae un maggior numero di giovani e quindi più avvezzi all’uso dello smartphone.

Fonte