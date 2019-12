Il risparmio dalle sperimentazioni sponsorizzate

IN BASE ai dati elaborati dal Cergas-SDA Bocconi, nel 2017 i finanziamenti per la ricerca clinica sono ammontanti a circa 753 milioni, ma la quota a carico dello Stato è stata di appena l’1%, mentre il contributo delle aziende è salito al 95,86%. In media negli ultimi cinque anni (2014-2018) le imprese hanno finanziato il 92% della ricerca clinica mentre il contributo pubblico è stato del 4%. Una situazione di fatto ben nota e che – tra le altre cose – può generare anche risparmi per costi pubblici evitati. Un risparmio quantificato in circa 400 milioni l’anno come effetto ‘moltiplicatore’ della ricerca clinica sponsorizzata. A stimarlo è un’elaborazione effettuata dalla Fondazione Roche sulla base dei dati raccolti nel Libro Bianco della Ricerca clinica indipendente realizzato di recente con Fondazione Fadoi. I dati sono stati presentati a margine della Nobel week e degli incontri con i vincitori dei Premi Nobel 2019 per la medicina tutti impegnati nella ricerca clinica.

Dai dati emerge come la ricerca finanziata dalle imprese fornisca un aiuto importante al Servizio Sanitario nazionale, in termini di costi evitati in seguito alla somministrazione a titolo gratuito di farmaci oggetto di sperimentazione sponsorizzata ai pazienti arruolati nei trial. Ad esempio, nell’onco-ematologia, area che rappresenta oggi quasi il 60% dei trial clinici, ogni euro pagato dall’azienda privata per la sperimentazione di farmaci corrisponde a più di 2 euro di risparmio per la sanità pubblica. Sulla base di dati raccolti tra il 2011 e 2018 sulle sperimentazioni sponsorizzate dall’azienda Roche presso il Policlinico Gemelli di Roma e l’ospedale di Bergamo – eccetto i trial in fase I e quelli sull’Alzheimer – è emerso che per ogni euro che si trova nel contratto siglato con l’ospedale, questo risparmia 1,2 euro di terapia e il beneficio totale per il sistema sanitario è di 2,2 euro. Il risparmio stimato per la sanità pubblica è di circa 400 milioni di euro l’anno.

La questione del conflitto di interessi

A preoccupare tutto il settore della ricerca, è lo scenario internazionale legato al nuovo regolamento europeo sulla sperimentazione clinica che dovrebbe entrare in vigore entro il 2021. Se alcuni paesi come la Spagna, ma anche Germania e Polonia, si sono ‘attrezzati’ per semplificare le procedure, in Italia le cose si sono complicate. La legge Lorenzin in materia sembrava aver organizzato lo scenario, ma il decreto attuativo dello scorso 14 febbraio presenta dei nuovi nodi legati al conflitto di interesse. Il decreto impone, infatti, l’assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, dello sperimentatore con il promotore. E questo anche se il promotore è una struttura pubblica. Inoltre, lo sperimentatore deve garantire l’assenza di interessi finanziari anche per i suoi familiari, inclusi il coniuge, il convivente e altri parenti fino al secondo grado di parentela. Elementi che rischiano di trasformare la normativa in un boomerang. Tra l’altro, si teme anche un potenziale ‘effetto Brexit’ perché è prevedibile che drenerà dalla Gran Bretagna nel resto d’Europa numerose attività e risorse finanziarie destinate alla ricerca con il rischio che l’Italia ne resti fuori.