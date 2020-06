Il trend generale “è sicuramente positivo, e stanno andando nella giusta direzione anche Regioni che hanno avuto nei giorni passati un’incidenza di casi sopra la media. In tutta Italia la vera sfida ora è quella di rintracciare e isolare precocemente tutti i nuovi positivi, ma dove la circolazione del virus è ancora intensa, come in alcune province della Lombardia, bisognerebbe essere più prudenti”. Lo afferma Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute e rappresentante italiano al Consiglio esecutivo dell’Organizzazione mondiale della sanità, in un editoriale su Avvenire.

