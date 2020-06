Riaprire le frontiere europee è giusto ma “con ponderazione. Bisogna sempre avere lo sguardo alla circolazione del virus. Non ci sono problemi se si tratta di paesi che hanno una situazione pandemica simile, e comunque con una circolazione contenuta. Ma è giusto chiudere a quegli Stati che non hanno preso misure tempestive di contenimento, hanno lasciato che la curva epidemica si alzasse e hanno ancora una circolazione del virus di piena intensità”. Così in una intervista a Repubblica Walter Ricciardi, consulente per le questioni internazionali del ministero della Salute e rappresentante dell’Italia nel consiglio esecutivo dell’Oms.

