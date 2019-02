Ieri sera, protagonista assente della puntata de L’Isola dei Famosi, è stata Barbara d’Urso, tirata in ballo da Alessia Marcuzzi in merito alla tirata d’orecchie fatta a John Vitale, lo spogliarellista accusato di essere un “leone da tastiera”, colpevole di aver pesantemente offeso la conduttrice di Pomeriggio 5 sui social, salvo poi cambiare idea una volta andato nella sua trasmissione.

La Marcuzzi durante la puntata ha preso a spada tratta le difese della d’Urso dichiarando che se fosse per lei Vitale sarebbe squalificato dal gioco.

“Allora John, fammi parlare. Non solo sono state fatte delle offese ad una collega, ad una professionista, che è Barbara d’Urso, ma ad una donna. Tu hai scritto delle cose pesantissime contro una donna. La cosa che mi fa arrabbiare moltissimo, è che questi leoni da tastiera scrivono delle cose schifose sui vip e poi quando li incontrano fanno grandi ovazioni. La trovo una cosa deplorevole. Quello che hai fatto è gravissimo. Questo è cyberbullismo.

Non dire che è stata una ca**ata. Tu hai scritto cose pesantissime. Non era una critica, ma tu hai scritto cose pesanti e non le faccio rivedere perché mi vergogno di quello che hai scritto. Ma come hai potuto scrivere una roba del genere?

Non dire ‘se è stata scritta’. Tu l’hai scritta! Sono cose davvero troppo volgari. Ma che insegnamento diamo? Dici che non è bullismo?

Io devo dire una cosa. Sarò dura, ma devo dirlo. Le scuse non mi bastano. Se fosse per me saresti eliminato dalla trasmissione. Questo per me non si supera con un semplice ‘scusa’.”