Riccardo Pozzoli e Giulia Valentina non sono stati invitati (o non hanno accettato l’invito?) al matrimonio fra Chiara Ferragni e Fedez.

I due ex storici fidanzati dei due novelli sposini in queste ore sono infatti attivi su Instagram: il primo è a Milano, la seconda è a Venezia per la Mostra del Cinema. Insomma, nulla vieterebbe loro di raggiungere Noto in tempo per la festa di stasera, ma è altamente improbabile la cosa.

Riccardo Pozzoli e Giulia Valentina, gli ex storici dei Ferragnez

Se di Riccardo Pozzoli sappiamo poco (se non che è l’artefice della nascita di The Blonde Salad), a Giulia Valentina (il raviolo originale) vogliamo molto bene. I due, almeno sui social, non hanno neanche fatto gli auguri a Fedez e Chiara, al contrario di Silvia Brigatti, la prima fidanzatina di Fedez, che oltre ad averglieli fatti è anche volata a Noto per celebrare il lieto evento.

E se di Giulia Valentina (che è stata con Fedez due anni) non sappiamo nulla in merito ad un nuovo amore, Riccardo Pozzoli (che è stato con Chiara sette anni) si è sposato a gennaio con Gabrielle Caunesil.