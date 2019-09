Riccardo Marcuzzo ha cancellato tutte le sue foto su Instagram ed è tornato in una nuova veste. Letteralmente, dato che non è lui.

Il “nuovo” Riki si comporta come il Riki “originale” e nei commenti è supportato da tutto il suo staff: Francesco Facchinetti, suo manager, ha commentato ‘Adesso si fa sul serio‘, mentre sua moglie Wilma ha scritto ‘Finalmente, mi mancavi!’. Presente anche un commento della sua fidanzata: ‘Finalmente bimbo. Ora che sei tornato mi porti fuori a cena stasera vero?‘, senza dimenticarsi del prezzemolino Rudy Zerbi ‘Sto piangendo e non è per colpa di un capello negli occhi!‘.

Insomma, nessun hacker, ma una semplice mossa pubblicitaria per far parlare. Ma chi è il “nuovo” Riki? Il ragazzo è un attore e nonostante sia stato oscurato su tutti i social si chiama Samuel Garofalo ed online è possibile trovare numerose foto. Ovviamente senza neo sul mento: quello è un semplice trucco scenico per somigliare di più a Riccardo Marcuzzo.

Ecco una foto di Samuel al “naturale”: