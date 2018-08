Poche ore fa Riccardo Marcuzzo ha scritto un post contro molte fan. Il cantante dice di essere deluso e si scaglia contro le ammiratrici che invece di sostenerlo, hanno fatto dell’ironia e non si sono comportate bene.

“Molte mie fan continuano a deludermi. Non mi interessa se scrivono “compriamo i tuoi cd e le magliette”. Questo lavoro non lo faccio per soldi. Acquisti un cd perché ti piace ascoltarlo, altrimenti lasci perdere. Ci sono tante bambine gelose (ho letto un po’ di cose appena tornato in Italia) che non voglio più vedere. Ho bisogno di una famiglia vera e che mi supporta sempre. Specialmente quando succedono cose così grandi come adesso. Un po’ di rispetto e basta con tutta questa ironia in giro. Grazie. Riki”.