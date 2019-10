Ieri pomeriggio Riccardo Marcuzzo ha rilasciato una lunga anteprima di Gossip, il suo nuovo singolo. In molti hanno accusato il cantante di aver copiato Soldi di Mahmood. Riki però si è giustificato dicendo di aver scritto il pezzo 3 anni fa.

“Non capisco tutto questo scrivere che ho copiato. Non ho copiato nessuno. Basta! Io e il mio produttore non copiamo. Se non vi piace la canzone non scrivete niente, però non si può dire che io abbia copiato questo e abbia copiato quell’altro, perché non è così. Non l’ho mai fatto e mai lo farò. Adesso basta, me ne avete dette di tutti i colori, ma mettere in discussione la mia onestà nel fare musica no. Questa canzone l’ho scritta tre anni fa e ne ho le prove, basta!”.