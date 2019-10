La scorsa settimana Riccardo Marcuzzo ha rivelato che c’è qualcuno che lo prende in giro perché è “diverso”.

Il cantante ha poi dato il via ad un’operazione di marketing chiamata ‘Rovinami’. Per le strade di diverse città sono stati affissi dei manifesti con l’immagine di Riki svestito. Marcuzzo ha chiesto ai suoi hater di scrivere quello che volevano sui suoi manifesti.

“Fate in modo che quest’immagine possa diventare una vera e propria opera d’arte. Gli haters sono i benvenuti e questo è il vostro momento: a volte bisogna alzare lo sguardo dal telefono e sporcarsi davvero le mani! Rovinatemi che sta per succedere qualcosa di grande.”

Tra i falli e i baffi, qualcuno ha pensato di scrivere ‘fro**o’ sull’immagine di Riccardo, che però ha risposto sui social.

“Ho raccolto solo poche delle foto che mi sono arrivate. Quando pensavo a “Rovinami” volevo fosse un’operazione principalmente provocatoria. Non mi sarei mai aspettato che le persone andassero veramente in giro a scrivermi sopra o a pasticciarmi né tantomeno che lo facessero direttamente dal telefono! Utilizzare i pennelli, gli sticker e tutti gli altri strumenti disponibili nelle varie app o nei social per creare dei “digital artwork” è qualcosa di pazzesco e imprevisto. Grazie a tutte queste dimostrazioni di affetto. Grazie anche a chi mi insulta o pensa di farlo. “Fr**io” non è un insulto, specialmente nel 2019! L’odio prima si stufa e poi si spegne. Cresciamo, crediamoci e non avremo paura perché chi sta bene con se stesso e si accetta, sia con l’ironia che con l’indifferenza, vince sempre.”