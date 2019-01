Riccardo Marcuzzo lascia l’Italia ma al contrario di qualcuna di nostra conoscenza non lo fa per motivi di sicurezza, ma per motivi di lavoro.

Secondo quanto riportato da DiPiù, infatti, il vincitore della categoria canto di qualche anno fa ad Amici, passerà il 2019 nel Sud America per cercare di imporsi nel mercato discografico.

“Riki ha preso una decisione che sta facendo infuriare i suoi fan: nel 2019 non farà esibizioni dal vivo in Italia. Niente concerti, niente incontri e niente firmacopie” – si legge su DiPiù – “Io ed il mio team stiamo pensando a collaborazioni enormi per un progetto internazionale” – ha aggiunto Riccardo Marcuzzo – “Stiamo organizzando un tour mondiale, sono carichissimo, voglio lasciare il segno non solo in Italia, ma ovunque”.

Riccardo Marcuzzo, che ha già collaborato con i CNCO per il brano Dolor De Cabeza, tornerà quindi con dei featuring spagnoleggianti per cercare di conquistare il mercato latino. In Italia la sua prossima apparizione sarà il 22 febbraio 2020 al Mediolanum Forum di Milano.

Superfluo sottolineare come i suoi fan italiani si siano rivoltati a questa notizia. Riki cambierà idea e tornerà prima?