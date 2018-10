Potete amare o non sopportare la sua musica, ma quando si tratta di shade e catfight Riccardo Marcuzzo è insuperabile. Il cantante poco fa ha preso in giro Lodovico Guenzi (degli Stato Sociale) e la sua decisione di fare il giudice di X Factor.

Il motivo? In una canzone Lodovico Guenzi ha detto:

“Nasci rockstar e muori giudice ad un talent show. Sei ufficialmente il mio nuovo idolo.”

A differenza di Riccardo non mi stupisco, ne ho visti tanti di radical chic anti talent e reality, che improvvisamente diventano giudici o addirittura concorrenti.

Ma che male c’è? Magari avranno cambiato idea dopo un’attenta analisi dei vari programmi…



L’annuncio di Lodovico Guenzi come giudice di X Factor.

“Dopo interminabili settimane di indiscrezioni è finalmente arrivato il momento di dirvi chi sarà il nuovo giudice che a partire dai Live Show sostituirà Asia Argento a X Factor 2018. Dopo essere già venuto a trovarci durante le Audizioni di questa edizione, dimostrando di avere tutte le capacità e le competenze necessarie per stare al tavolo più importante della TV, sarà il nostro amico Lodovico “Lodo” Guenzi a sedersi tra Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Fedez durante i Live di #XF12.”

A partire dal primo Live Show, Lodo Guenzi de @lostatosociale entrerà a far parte della giuria di #XF12! Benvenuto in famiglia!https://t.co/82h9vjKSW2 pic.twitter.com/PgRaINXVs7 — X FACTOR (@XFactor_Italia) 5 ottobre 2018