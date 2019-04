Ieri a Verissimo Riccardo Fogli ha attaccato Marina La Rosa. Il cantante si è chiesto cosa scriveranno sulla tomba dell’ex naufraga.

“Quanto ha sofferto il mio amore. Io e Karin abbiamo promesso di non lasciarci mai. Non voglio perdere nemmeno un minuto degli anni che ci rimangono da vivere insieme. Lei sta come chi viene accusata di aver tradito il marito che ama. Lei cerca di trasmettermi tutto il suo amore.

Non ho insultato nessuno, non ho insultato nemmeno Marina. Sono stato amico di Marina che è una persona intelligente, madre e moglie dolcissima, poi quando il gioco si è fatto duro, è diventata aggressiva. Lei dice che io sono una pessima persona, ma sulla mia tomba scriveranno che sono stato un gentiluomo, che ho scritto belle canzoni, mentre di lei cosa scriveranno? Che è stata una gatta morta?”