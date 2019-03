Veleni e colpi di scena nella semifinale dell’Isola dei famosi, andata in onda ieri sera su Canale 5. A partire dai naufraghi che hanno lasciato la Palapa nel corso della serata per poi affrontarsi nel televoto. Il primo ad abbandonare il programma è stato Kaspar Capparoni, seguito da Riccardo Fogli e Soleil Sorgè. Tra Stefano Bettarini e Luca Vismara, invece, il pubblico ha deciso di far tornare in gioco Luca. Finale garantita, quindi, per Vismara, ora a un passo dal traguardo assieme a Marina La Rosa e Marco Maddaloni. Mentre Sarah Altobello e Aaron Nielsen si sfideranno al televoto l’ultimo posto per accedere alla finalissima.

Fonte