Riccardo Fogli ha deciso di partecipare a L’Isola dei Famosi a 70 anni suonati (71 con precisione) entrando di diritto nella classifica dei naufraghi più maturi che hanno partecipato al reality di sopravvivenza, eppure – nonostante l’età – pare abbia una vita intima piuttosto attiva e non solo perché è felicemente fidanzato con Karin Trentin di trent’anni più giovane, ma perché pare che in Honduras abbia chiesto ai medici la celebre pillola blu.

A riportare l’indiscrezione è stato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, dove ha scritto che – oltre alla confezione di preservativi dati nel kit di pronto soccorso – il cantante avrebbe richiesto agli autori anche il viagra. Sarà vero o si tratta solo dell’ennesimo pettegolezzo? “Ah, saperlo…” ha concluso. E no, probabilmente non lo scopriremo mai.

Viagra a parte, Riccardo Fogli questa sera si scontrerà con gli altri naufraghi per ambire alla finale de L’Isola dei Famosi. Riuscirà a passare indenne dai vari televoti o la sua amicizia con Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge gli costerà cara?

“Non posso iniziare questa puntata senza prima chiederti scusa. Ti chiedo scusa perché non sono riuscita a trasmetterti il mio affetto, io di solito non sono così. Sono rimasta un po’ spiazzata e ti chiedo scusa per questo. Ti ho visto molto forte in questa settimana e per me è stata una grande lezione di vita, con il tuo comportamento mi hai insegnato molte cose. Ti ringrazio tanto e ti chiedo davvero scusa”.