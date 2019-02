“Godiamoci questo venerdì in gran parte soleggiato ed ancora piacevolmente mite nelle ore centrali del giorni in quanto, questo siparietto primaverile, è destinato a calare molto presto per effetto di un vero e proprio ribaltone. All’orizzonte infatti, si prepara un peggioramento che si attiverà specialmente nella seconda parte dell’ormai imminente weekend”. Il team de ilmeteo.it avvisa che da domani i primi segnali che qualcosa sta cambiando li registreremo sulla Liguria di levante e sulle zone settentrionali della Toscana, dove la giornata trascorrerà con parecchie nubi e qualche debole pioggia sparsa. Spiccata variabilità invece su tutto il Nord Italia e fra il resto della Toscana e le Marche ma senza precipitazioni. Ancora soleggiato sul resto del Paese in un contesto decisamente mite per il periodo.

