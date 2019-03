Niente cambio di stagione, fuori cappotti e ombrelli. Nei prossimi giorni l’Italia sarà ancora nella morsa di pioggia e freddo. Nel dettaglio, secondo gli esperti de ‘IlMeteo.it’, già da lunedì un’intensa perturbazione raggiungerà le regioni del Nord con rovesci temporaleschi e addirittura la neve fino a quote collinari tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel corso della giornata di martedì cominceranno poi ad affluire venti via via più freddi di Bora richiamati dal vortice depressionario che sarà responsabile di piogge intense e rovesci in particolare tra Marche, Abruzzo ed Umbria.

