Un vero e proprio ribaltone è in arrivo dalla prossima settimana secondo ilMeteo.it. In particolare nelle giornate di martedì 9 e mercoledì 10 luglio, l’Italia sarà interessata da un intenso passaggio instabile seguito da aria più fredda di origine polare. Un sistema perturbato e più fresco, proveniente dal Nord-est Europa, si è messo in viaggio verso il nostro Paese e giungerà bruscamente dalla mattinata di martedì che sancirà il netto cambiamento meteorologico a iniziare dal Nord per poi estendersi su tutte le regioni del Centro-Sud nei giorni a seguire (verso la fine della prossima settimana).

