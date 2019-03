Primavera bye-bye. Dopo i giorni di quiete e bel tempo in tutta la Penisola, a partire dal 2 aprile la situazione è destinata a cambiare radicalmente. Secondo gli esperti di ‘IlMeteo.it’ sarà infatti da martedì che cominceremo ad osservare una maggior nuvolosità su molte regioni d’Italia, specie sui versanti occidentali. Nel corso della giornata, arriveranno piogge fra la Valle d’Aosta, i rilievi del Piemonte e sul ponente ligure. Qualche pioggia potrebbe inoltre svilupparsi nelle aree interne del Centro e su quelle della Sardegna. Rovesci in arrivo in seguito anche sulla Sicilia mentre rinforzano i venti da Scirocco.

