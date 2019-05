“In condizioni di assenza di tensione elettrica, se si trattasse soltanto di riattivare un contatore anche un non tecnico potrebbe farlo, non correndo pericoli per la propria vita. Discorso diverso invece sarebbe se si agisse “sotto tensione” per ricollegare i fili al contatore, in quel caso ci sarebbero seri rischi e solo un esperto potrebbe lavorare in totale sicurezza”. Questo il parere del titolare di un’azienda romana che si occupa di installazione di impianti elettrici, ascoltato dall’Adnkronos, sull’episodio che ha visto il cardinale elemosiniere, Konrad Krajewski, improvvisarsi elettricista per riattivare la corrente in un palazzo occupato, in via Santa Croce in Gerusalemme a Roma, dove le oltre 400 persone, presenti nello stabile, erano senza corrente dal 6 maggio.

Fonte