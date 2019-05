Amici 2019, il serale: il riassunto dell’ottava puntata della fase finale del talent di Canale 5.

Ormai ci siamo: anche Amici 18, l’edizione 2019 del talent di Maria De Filippi, si avvia alla conclusione. Il penultimo atto, quello della semifinale, è stato un vortice di emozioni, scandite dalla presenza ancora una volta di un grandissimo ospite, quasi di casa ad Amici: Renato Zero.

Ma al di là dell’istrionico cantautore romano, chi sono i 4 finalisti che sono riusciti ad arrivare fino all’ultimo appuntamento del 25 maggio? Scopriamolo insieme. Ecco il riassunto dell’ottava puntata del talent.

Amici 2019: il riassunto della semifinale

Si comincia subito con il primo girone, che vale già una maglia per la finale. Parte Giordana, seguita da Tish, Vincenzo, Alberto e infine Rafael. Proprio quest’ultimo si aggiudica la contesa, volando per primo all’appuntamento del 25 maggio.

L’arrivo di Renato Zero, che duetta con i ragazzi, porta un po’ di serenità in una gara molto tesa. Si parte quindi con il secondo girone, aperto ancora da Giordana e proseguito nel medesimo ordine del primo. Stavolta però a vincere è proprio la Angi, che si accomoda vicino a Rafael.

Il terzo girone mette in gioco i primi due concorrenti in classifica dopo il televoto, con il giudizio definitivo affidato a Luciano Cannito e Beppe Vessicchio. La sfida è tra Alberto e Vincenzo, e di due giudici supremi non hanno dubbi: il vincitore è Alberto.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/AmiciDiMariaDeFilippi

I finalisti

Ancora una pausa prima del gran finale: torna sul palco di Amici… Alessandra Amoroso! L’artista salentina fa commuovere Maria dicendole che è stata come una madre per lei. Nemmeno la sua apparizione riesce però a placare la tensione. Si parte con l’ultima sfida: Alberto canta per Vincenzo, Rafael balla per Tish. Poi tocca a Tish, che si esibisce con l’auto-tune, e a Vincenzo stesso.

Un altro momento di pausa: Renato Zero irrompe nuovamente sul palco e canta il suo nuovo singolo, Mai più da soli. Ma l’attenzione è ormai rivolta all’esito dell’ultima sfida: il quarto finalista è… Vincenzo! Tish viene eliminata a un passo dal traguardo.

Alessandra Amoroso

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/AmiciDiMariaDeFilippi