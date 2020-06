“Le strutture residenziali e semiresidenziali possono riaprire in totale sicurezza: sono previsti test sierologici e tamponi per i nuovi accessi, la presa in carico in appositi centri Covid dei positivi” al coronaviurus Sars-Cov-2, “percorsi di screening e di formazione continua per gli operatori”. L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, riassume così i punti chiave della delibera approvata oggi dalla Giunta regionale per la riapertura delle Rsa (Residenze sanitarie assistenziali)-Rsd (Residenze sanitarie per disabili), nella quale si disciplinano anche le attività dei servizi di neuropsichiatria e di sostegno a chi soffre di dipendenze.

Fonte