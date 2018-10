“La prima notte, dopo il provvedimento del divieto di risiedere a Riace, ho dormito in auto”. Così Mimì Lucano, il sindaco sospeso di Riace intervistato a “Che tempo che fa” da Fabio Fazio che prima di far entrare l’ospite in studio ha voluto rispondere alle polemiche di questi giorni. “La trasmissione ha il compito di raccontare il nostro paese e penso che sia doveroso ospitare tutti – ha detto il conduttore – La televisione, in particolare quella pubblica non può escludere, deve includere, poi ognuno si farà la sua opinione. Abbiamo più volte invitato i rappresentanti del governo, qualora decidessero di venire saranno i benvenuti”.

“Sono fiducioso – spiega – che questo allontanamento duri il più breve tempo possibile”. Poi lo sbarco. “Nell’estate del 1998 un vascello con 250 profughi arriva sulla spiaggia di Riace, li ho accolti e strada strada facendo è nata l’idea che con l’arrivo di queste persone si potesse ricominciare a costruire una comunità a Riace Negli ultimi due anni c’è stato un forte condizionamento e sono calati, ma nel 2015 su 1.600 abitanti avevamo circa 700 cittadini immigrati. E non ci sono mai stati particolari problemi. E nasceva anche il turismo dell’accoglienza, molti venivano per contribuire ad aiutarci”.. Avevamo tantissime case abbandonate, non avevamo bisogno di centri d’accoglienza. E così – racconta – abbiamo sperimentato l’accoglienza spontanea, nessuno può rimanere indifferente quando qualcuno ti chiede di essere aiutato”. Ma “cos’è il modello Riace?”, chiede Fazio. “Non c’è uno schema – risponde il sindaco – c’era solo un’idea diventata una strategia che è quella di aiutare questi migranti”. La chiama “accoglienza dolce” quella sperimentata in questo paesino della Calabria che “mi ha permesso di ricostruire una comunità e di risolvere i problemi del nostro territorio, una delle cosiddette aree interne del profondo sud italiano, e dove l’emigrazione è l’unica soluzione per il futuro. Io pensavo che l’amministrazione comunale doveva occuparsi di questo aspetto, specie nella nostra terra, una terra con il sogno dell’accoglienza.”.

“Io rispetto la legge – dice – e anche il matrimonio di cui mi accusano è stato regolare, tra due persone che si conoscevano, io mi sono limitato a seguire la norma. Ma quando si vede qualcuno che muore è impossibile rimanere indifferenti, non si può stare fermi perchè ‘lo dice la legge’. Anche le leggi naziste erano la legalità ma è stato un dramma per l’umanità”.

Avevamo fatto un asilo nido, laborati che attiravano turismo scolastico e sociale, poliambulatorio anche per i riacesi. Gli stranieri che portano malattie e criminalità, questo dimostra che ci può essere anche un'altra realtà. Alla parola migrazione si associano problemi, si costruisce una propaganda elettorale. E se è possibile a Riace, è possibile ovunque.

La costituzione italiana l’abbiamo rispettato più noi. Un fiume di solidarietà che condivide come me un’idea diversa di umanità. Il nostro sforzo è costruire una diversa civiltà in cui prevale l’umaità, non avere pregiudizi. Mi sono ispirato a Peppino Impastato che proponeva un’ideale di società.