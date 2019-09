Ha regalato Riace alla Lega, ma il suo mandato rischia di finire prestissimo. Antonio Trifoli, neosindaco dell’ex borgo dell’accoglienza, non poteva né candidarsi, né essere eletto. A confermare quanto anticipato da Repubblica qualche mese fa, è un parere del ministero dell’Interno, che la prefettura ha già trasmesso all’amministrazione per le conseguenti valutazioni da parte dell’organo consiliare».

Per il Viminale, Trifoli è in tutto e per tutto un dipendente del Comune di Riace e questa è una delle cause di ineleggibilità prevista dal Tuel. Ma il neosindaco ne colleziona addirittura due perché per il Testo unico sugli enti locali – la bibbia dell’amministrazione – dice chiaramente che i vigili urbani non possono candidarsi nel Comune in cui svolgono le proprie mansioni. E proprio come “ispettore della sicurezza” era inquadrato il neosindaco di Riace fino al 27 aprile, quando ha chiesto e ottenuto di entrare in aspettativa non retribuita per motivi elettorali.

Peccato che lui non potesse chiederla e il Comune non potesse concedergliela. In quanto dipendente a tempo determinato infatti, Trifoli non ha diritto ad accedere all’aspettativa. Per la Cassazione e la Corte Costituzionale, che al riguardo si sono più volte pronunciate, la stessa natura dell’incarico a tempo o a progetto è incompatibile con un periodo programmato di astensione dal lavoro, perché si suppone che le mansioni dell’interessato siano necessarie esattamente per il periodo per cui è stato contrattualizzato.

Questioni che Trifoli conosceva benissimo, ma che ha respinto al mittente tentando di far valere la propria condizione di ex Lsu-Lpu, dunque in carico alla Regione. Ma il ministero ha scoperchiato il bluff. “Posto che il signor Antonio Trifoli – si legge nella nota del Viminale – è un ex lavoratore di pubblica utilità che, a far data dal primo gennaio 2015, è stato contrattualizzato (dal Comune di Riace) con fondi a totale carico della Regione Calabria, nel caso di specie viene in considerazione la situazione di ex lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità stabilizzati a termine e, quindi, titolari di un rapporto a tempo determinato con il Comune. Il sig. Trifoli infatti, originariamente utilizzato dal Comune di Riace come Lavoratore di pubblica utilità ai sensi della legge 196/1997 è stato poi assunto dal predetto ente con contratto a tempo determinato, con qualifica di istruttore di vigilanza cat.C, nell’ambito del processo di stabilizzazione dei lavoratori Lsu/Lpu della Regione Calabria».

Da quando ha iniziato a fare il vigile urbano a Riace – mette giù chiaro il ministero – è da considerare un dipendente del Comune. Adesso la palla passa al Consiglio Comunale. Si può fare ricorso per quanto meno tentare di prolungare il mandato di Trifoli e della sua Giunta, o in alternativa prendere atto dell’ineleggibilità del sindaco, dichiararne la decadenza e la conseguente caduta dell’amministrazione. Ma la maggioranza a trazione leghista di Riace potrebbe non avere tutto questo tempo.

Sull’eleggibilità del sindaco potrebbe arrivare molto presto la decisione di un Tribunale. Al riguardo sono già stati presentati due ricorsi – uno dall’ex candidata sindaco dei lucaniani, Maria Spanò, l’altro da tre cittadini – che verranno discussi il prossimo primo ottobre. A difendere Trifoli ci sono leoni locali del foro, contrattualizzati in via diretta e con tanto di delibera a spese del Comune, ma il parere del ministero rischia di essere uno scoglio difficile da superare.

Di certo, politicamente per la Giunta a trazione leghista di Riace è una tegola pesante che la nuova cartellonistica che cancella “il paese dell’accoglienza” e inneggia “a san Cosimo e Damiano” rischia di non riuscire a far dimenticare. Anche perché si tratta della seconda. Qualche settimana fa, a dimettersi precipitosamente era stato Claudio Falchi, segretario locale di “Noi con Salvini” e consigliere di peso fin quando la prefettura non lo ha dichiarato ineleggibile a causa di una condanna per bancarotta rimediata nel 2003. “Un’onta” per la lista che ha conquistato il Comune inneggiando a “Legalità e trasparenza” che la maggioranza ha tentato di coprire invitando Falchi a dimettersi “per motivi familiari”. Una bugia che ha tenuto poco meno di un paio di giorni ed è costata alla Giunta l’ennesima segnalazione alla prefettura.





