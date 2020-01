SI E’ SPENTO nel pomeriggio il padre di. Novantaquattro anni, da tempo malato,era riuscito a superare la grave crisi cardiaca che tra agosto e settembre aveva fatto temere per la sua vita, ma nelle ultime settimane le sue condizioni sono radicalmente peggiorate. Storico maestro elementare del paese, negli ultimi mesi ha potuto contare anche sul supporto di Mimmo Lucano, “il più ribelle” come lui stesso lo descriveva, tornato a Riace dopo 11 mesi di esilio.

Travolto dall’inchiesta Xenia della procura di Locri, secondo cui il modello Riace di accoglienza e integrazione nascondeva un vero e proprio sistema criminale, lontano dal paese per ordine dei giudici, fino al settembre scorso Lucano è riuscito a vedere il padre solo di rado. Commovente e lunghissimo era stato l’abbraccio fra padre e figlio il 26 maggio scorso, quando in occasione delle ultime amministrative era stato consentito a Lucano di far ritorno in paese per qualche ora.

Ad agosto, quando le condizioni dell’anziano si sono aggravate, una petizione, che nel giro di un paio di giorni ha raccolto più di 90 mila firme, ha chiesto un “gesto umanitario” al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per permettere a Lucano di far ritorno a casa. In realtà, a decidere sulla questione è stato il Tribunale di Locri, che il 5 settembre scorso su istanza dei legali dell’ex sindaco ha revocato il divieto di dimora.

“Ma davvero ti hanno liberato o è solo un permesso? Puoi rimanere qui sempre?” sono state le prime parole che Roberto Lucano, allettato, sofferente ma lucidissimo, ha rivolto al figlio quando dopo mesi lo ha visto varcare la soglia di casa. “Sono qua, papà. Ora vedi come ti riprendi” lo confortava, abbracciandolo, l’ex sindaco. Forse non ci credeva neanche lui, forse semplicemente lo sperava. Ma almeno, come auspicava quella petizione mesi fa, lui e il padre sono riusciti “a salutarsi serenamente all’interno delle mura di casa”