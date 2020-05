“Il grande problema di questa infezione è che è difficilmente controllabile” per alcuni fattori. In parte per “gli asintomatici, che sono importanti, e contano per il 10% delle trasmissioni” del coronavirus Sars-Cov-2. Ma anche perché “una persona diventa infettante nel momento in cui compaiono i sintomi, e addirittura un po’ prima nella fase presintomatica”. A tracciare un quadro è Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione sanitaria del ministero della Salute, oggi durante le audizioni informali in Commissione Sanità, parlando dei test sierologici e della loro opportunità di utilizzo.

