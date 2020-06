“Non mi piace parlare di seconda ondata. In Italia abbiamo interrotto la prima ondata di Covid-19, che però potrebbe riprendere, anche se non sappiamo quando”. Lo sottolinea il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, intervenendo al webinar ‘Anziani, fragili, vaccinati: se non ora quando? Scelte e soluzioni operative per la prevenzione vaccinale al tempo del Coronavirus’. “Certo, questo è stato un anno difficile, ma il lockdown ha avuto effetti importanti. E ora, facendo i debiti scongiuri, l’Italia è uno dei Paesi più sicuri in Europa e nel mondo“.

Fonte