Noel Gallagher spiega il motivo principale per cui non ci sarà mai una reunion degli Oasis: la colpa è del fratello Liam.

Noel Gallagher conferma: una reunion degli Oasis non ci sarà mai. E la colpa a quanto pare non è sua. Il cantautore di Manchester ne ha parlato ancora una volta, ai microfoni di Big Issue, puntando il dito contro il fratellino Liam, reo di lasciarsi andare a tweet sbagliati.

Ecco le dichiarazioni dell’artista britannico, che ha da poco lanciato un nuovissimo singolo.

Reunion Oasis: Noel Gallagher spiega perché non ci sarà mai

Dopo lo scioglimento della band, avvenuto nel 2009 a Parigi, per The Chief il capitolo Oasis si è chiuso definitivamente. E il maggiore dei Gallagher non perde occasione per ribadirlo.

Nella sua ultima intervista, ha anche spiegato il motivo per cui è meglio che i fan si mettano l’anima in pace. A quanto pare, la colpa è dei frequenti tweet del fratellino Liam. Ognuno di quei messaggi ha infatti rappresentato, stando alle sue parole, “un chiodo nella bara” per le speranze dei fan del gruppo britpop più famoso di sempre.

Riferendosi sempre agli insulti via social di Liam, Noel ha aggiunto: “È un comportamento strano per una persona che continua a supplicarmi di alzare il telefono e dire ‘facciamolo’“.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/noelgallaghermusic/

La faida tra Noel e Liam Gallagher

Il più grande dei fratelli Gallagher ha da poco pubblicato il singolo Wandering Star, primo estratto dal suo terzo EP consecutivo. Un lavoro che, nelle sue speranze, dovrebbe superare l’ultimo di Our Kid. Un risultato che finora non è accaduto. Da solista Liam ha infatti per il momento avuto più successo di Noel.

Ma questo non basta a far ‘abbassare la cresta’ all’ex chitarrista degli Oasis, che nell’intervista si è detto convinto che il successo del fratellino sia vicino all’esaurimento. Sarà davvero così?

Di seguito il video di Wandering Star:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/noelgallaghermusic/