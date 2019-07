Spice Girls, reunion a Glastonbury 2020: Victoria Beckham avrebbe manifestato il desiderio di riunirsi alle proprie ex compagne.

Anche Victoria potrebbe riunirsi alle Spice Girls nel 2020. La notizia bomba arriva direttamente dall’Inghilterra e regala emozioni e speranze ai milioni di fan delle cinque ragazze in giro per il mondo.

Rispetto al tour della reunion che ha riempito gli stadi del Regno Unito e dell’Irlanda lo scorso maggio e giugno, stavolta nel progetto dovrebbe esserci anche la Posh Spice, che anzi si sarebbe mossa in prima persona per realizzare un sogno: suonare al Festival di Glastonbury.

Spice Girls: reunion completa con Victoria a Glastonbury

Quale occasione migliore per una vera e completa reunion se non il 50° compleanno del Festival di Glastonbury, uno degli eventi musicali più importanti d’Europa?

Il progetto sarebbe di quelli molto seri e molto ambiziosi, e avrebbe in Victoria una vera promotrice. A farsi scappare quella che è una vera bomba per il mondo della musica pop sarebbe stata Mel B durante un’intervista televisiva, ripresa dal Daily Mail.

Per il momento però si tratta solo di un rumor, una voce filtrata senza alcuna reale conferma. Sarà il tempo a dirci se questo progetto potrà effettivamente diventare realtà o rimarrà soltanto un’idea di mezza estate della cara Victoria.

Le Spice Girls insieme in un film

E intanto la reunion completa delle Spice Girls sta prendendo forma… in un film animato! È in lavorazione infatti un cartone che avrà per oggetto il ‘girl power’ e che coinvolgerà le cinque cantanti. Sporty Spice, Baby Spice, Scary Spice, Ginger Spice e Posh Spice presteranno la loro voce alle rispettive controparti animate.

All’interno del film ci saranno ovviamente tutte le canzoni più famose e importanti della band, ma non mancherà qualche inedito registrato in tempi più recenti.

Di seguito il video della hit Wannabe delle Spice Girls:

