Siamo intrappolati nella rete. Siamo immersi in un vortice di connessioni che, secondo quanto affermato da Fabrizio Martire, ricercatore socio-demografico presso l’Istituto italiano di statistica, direzione centrale dei censimenti generali, dottore di ricerca in Metodologia delle Scienze Sociali presso la “Sapienza” Università di Roma, ed esperto di reti sociali, sono in grado di regolare il sistema delle relazioni. In occasione dei 50 anni dalla prima trasmissione di dati ArpaNet (Advanced Research Projects Agency NETwork), abbiamo intervistato l’esperto per conoscere e capire le trasformazioni che il web ha portato con se e come questo abbia influenzato la vita di tutti i giorni.

Fonte