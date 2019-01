La Corte Sportiva d’Appello della Figc ha respinto il ricorso presentato dal Napoli per cercare uno sconto sulle due giornate di squalifica inflitte al difensore dopo l’espulsione in Inter-Napoli. I turni di stop per il difensore senegalese restano quindi due, con Kalidou Koulibaly che sarà costretto a saltare anche la partita del San Paolo di domenica sera alle 20.30 contro la Lazio. La Corte non ha dunque ritenuto sufficienti le tesi esposte dalla giocatore senegalese che si è difeso spiegando di essere stato insultato per tutto il tempo e di essere stato oggetto di cori razzisti. Il difensore del Napoli era stato espulso in occasione del match del 26 dicembre con l’Inter.

Fonte