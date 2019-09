Grande partecipazione da parte delle Istituzioni e della Società Civile alla mostra storico-documentaria dal titolo “Estate 1943. Per non dimenticare”, organizzata a Porta San Paolo e Parco della Resistenza, a Roma, in occasione della storica ricorrenza del 76° anniversario dell’8 Settembre 1943, dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra e il Centro per la Promozione del Libro. Alle ore 10, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Sindaca di Roma Virginia Raggi hanno visitato la mostra in forma privata prima dell’apertura al pubblico ed hanno deposto due corone per onorare la ricorrenza. Il Presidente della Repubblica ha mostrato apprezzamento per la ricchezza e la rarità del materiale esposto, frutto della ricerca e della raccolta del Dott. Giovanni Cipriani, curatore della mostra.

