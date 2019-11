Saranno Maria Rescigno, ordinario di Patologia generale e Pro rettore vicario con delega alla ricerca, di Humanitas University e Vito D’Andrea, direttore del Dipartimento di scienze chirurgiche e coordinatore del dottorato di ricerca in ‘Tecnologie avanzate in Chirurgia’ della Sapienza, a rappresentare l’Italia nel gruppo di studio sul cancro del programma europeo Horizon. Il Miur ha infatti nominato la ricercatrice dell’Humanitas ‘Italian Representative’ e il professore della Sapienza ‘Alternate Italian Representative’ per il sottogruppo del programma finalizzato allo studio sul cancro, denominato “Cancer mission board” del programma Horizon Europe.

