Salute torna di martedì. E sarà tutto nuovo. Dal 14 maggio troverete in edicola, insieme a Repubblica, un settimanale completamente rinnovato e non solo nella sua veste grafica.

Aumentano le pagine – a partire da sedici – nascono altre rubriche. Con i reportage dei nostri inviati dai congressi più importanti di medicina vi racconteremo attraverso i nostri occhi e la nostra esperienza le ricerche, le sperimentazioni in giro per il mondo, i risultati raggiunti da altri Paesi nella prevenzione di alcune malattie con strategie che potrebbero essere importate anche da noi.

Un giornale da conservare, anche perché sarà consegnato gratuitamente ai lettori di Repubblica in un dorso separato, per chi vuole sapere dove va la medicina, come si evolvono le cure, i centri migliori, le novità e i consigli.