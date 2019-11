E’ un’immagine sconcertante, ancora grondante di pregiudizi, quella degli italiani che viene fuori dal Report sui ruoli di genere che l’Istat ha diffuso oggi in occasione della giornata contro la violenza sulle donne.

Quasi un cittadino su quattro ( uomini ma anche donne) pensa ancora che la causa della violenza sessuale sulle donne sia addebitabile al loro modo di vestire e ben il 39,3 della popolazione italiana è convinta che sia possibile sottrarsi ad un rapporto sessuale, se davvero non lo vuole. E ancora, il 15 per cento pensa che una donna che subisce violenza sessuale quando è ubriaca o sotto l’effetto di droghe sia almeno in parte responsabile.

Dunque per una percentuale considerevole degli italiani, i comportamenti delle donne hanno ancora una consistente responsabilità nel “provocare” le reazioni violente degli uomini. Peggio: per il 10,3% della popolazione spesso le accuse di violenza sessuale sono false (più uomini, 12,7%, che donne, 7,9%); per il 7,2% “di fronte a una proposta sessuale le donne spesso dicono no ma in realtà intendono sì”, per il 6,2% le donne serie non vengono violentate. Solo l’1,9% ritiene che non si tratta di violenza se un uomo obbliga la propria moglie/compagna ad avere un rapporto sessuale contro la sua volontà.mini.

Persino gli schiaffI: il 7,4 per cento degli intervistati ritiene accettabile sempre o in alcune circostanze che “un ragazzo schiaffeggi la sua fidanzata perché ha civettato/flirtato con un altro uomo”, il 6,2% che in una coppia ci scappi uno schiaffo ogni tanto. Rispetto al controllo, invece, sono più del doppio le persone (17,7%) che ritengono accettabile sempre o in alcune circostanze che un uomo controlli abitualmente il cellulare e/o l’attività sui social network della propria moglie/compagna.

Sardegna (15,2%) e Valle d’Aosta (17,4%) presentano i livelli più bassi di tolleranza verso la violenza; Abruzzo (38,1%) e Campania (35%) i più alti.

Al Sud ( 67,8 per cento) resistono gli stereotipi che invece hanno meno appeal nel Nord est ( 52,6 per cento). Quelli più comuni restano l’approccio al lavoro e alla famiglia. E dunque, per il 32 per cento degli intervistati “per l’uomo, più che per la donna, è molto importante avere successo nel lavoro” , per il 31,5 per cento “gli uomini sono meno adatti a occuparsi delle faccende domestiche” , per il 27,9 per cento “è l’uomo a dover provvedere alle necessità economiche della famiglia” . Quello meno diffuso è “spetta all’uomo prendere le decisioni più importanti riguardanti la famiglia” (8,8%).