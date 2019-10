Ieri sera su Rai Uno in seconda serata a Porta A Porta è andato in onda il duello politico fra Matteo Renzi e Matteo Salvini che in passato hanno ricoperto cariche molto importanti nel nostro Governo.

Dopo aver assistito al falò di confronto fra Pago e Serena Enardu, questa volta è toccato ai due ‘Mattei’ Renzi e Salvini che se ne son dette di tutti i colori rinfacciandosi cambi di casacca, promesse, poltrone, sbarchi, soldi e chi più ne ha più ne metta. Ad un certo punto ho avuto pure il timore che Salvini sbroccasse contro Renzi al grido di “BELLA PATATA SONO IO!!“.

Usciti separati dal falò di confronto, Renzi e Salvini hanno continuato a battibeccare anche su Twitter dove entrambi hanno dichiarato di aver “vinto” il duello televisivo.

Renzi e Salvini, i battibecchi su Twitter

“Con tutta l’umiltà del mondo, visto che spetterà a voi giudicare, diverse persone che hanno assistito al confronto fra me e Renzi hanno commentato ‘2 a 0 per Salvini e palla al centro’.” ha scritto con molta umiltà Matteo Salvini. “Pensa un po’: a me invece dicono che è finita come Milan-Fiorentina di quest’anno a San Siro. Lascia giudicare a chi la vedrà” ha replicato Matteo Renzi (alludendo alla vittoria della Fiorentina nella nota partita di calcio).

L’unico ad aver vinto questo duello è stato senza dubbio Bruno Vespa che si è portato a casa un confronto che farà storia (e che spero sia il primo di una lunga serie).

Con tutta l’umiltà del mondo, visto che spetterà a voi giudicare, diverse persone che hanno assistito al confronto fra me e Renzi hanno commentato “2 a 0 per Salvini e palla al centro”.

Ora aspetto un bel confronto col signor Conte😉#portaaporta pic.twitter.com/eDHyjmOPeF — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 15, 2019