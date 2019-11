Renato Zero in concerto: la scaletta dello spettacolo del cantautore romano in supporto al nuovo album Zero il folle.

Con un live il 1° novembre 2019 è partito il tour di Renato Zero per l’album Zero il folle. Una serie di concerti avviata da ben sei live sold out al Palazzo dello Sport di Roma. Risultato straordinario che solo un grande cantautore come Renato poteva raggiungere.

Andiamo a scoprire la scaletta del primo concerto, che bene o male sarà la base da cui partiranno tutti gli eventi anche nelle altre città, salvo possibili variazioni di caso in caso.

Renato Zero: la scaletta dei concerti di Zero il folle

Ovviamente, nel nuovo spettacolo del Re dei Sorcini non mancano i classici più amati della sua carriera, ma sono presenti anche molti brani tratti dal suo ultimo album, Zero il folle.

Ecco la scaletta:

Il mercante di stelle

Per non essere così / Niente trucco stasera / Artisti / L’equilibrista

Mai più da soli

Viaggia

Cercami

Emergenza noia

Sogni di latta

Che fretta c’è

Dimmi chi dorme accanto a me

Questi anni miei

La culla è vuota

Magari / Ho dato / Mentre aspetto che ritorni/ Ed io ti seguirò / La tua idea / Nei giardini che nessuno sa

Figli tuoi

Madame

Chi

Via dei martiri

Intermission

Vivo / Uomo, no! / Non sparare / Il carrozzone

Ufficio reclami

Triangolo

Si sta facendo notte

Rivoluzione

Quanto ti amo

Tutti sospesi

Quattro passi nel blu

La vetrina

Amico assoluto

Casal de’ Pazzi

Il cielo

Di seguito il video di La vetrina:

Renato Zero in tour: le date

Questo il calendario completo con tutti i concerti di Zero il folle a cavallo tra 2019 e 2020:

1, 3, 4 , 6, 8 e 9 novembre 2019 al Palazzo dello Sport di Roma

14 e 15 novembre 2019 al Nelson Mandela Forum di Firenze

18 e 19 novembre 2019 alla Grana Padano Arena di Mantova

23 e 24 novembre 2019 alla Vitifrigo Arena di Pesaro

7 e 8 dicembre 2019 al Modigliani Forum di Livorno

14 e 15 dicembre 2019 al PalAlpitour di Torino

21 e 22 dicembre 2019 all’Unipol Arena di Bologna

11, 12 e 14 gennaio 2020 al Mediolanum Forum di Milano

18 e 19 gennaio 2020 al Palasele di Eboli (SA)

23, 25 e 26 gennaio 2020 al PalaFlorio di Bari



