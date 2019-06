Renato Zero è celebrato anche in America per la sua carriera straordinaria: dagli inizi Glam ai mega spettacoli degli ultimi anni.

Renato Zero è l’inventore del glam rock: parola di Dangerous Mind, sito americano incentrato sulla musica e l’arte, fondato da Richard Metzger. Una dichiarazione importante, che va in realtà contestualizzata all’interno di un articolo che celebra la grandezza del nostro Renato, pronto a questo punto a diventare una star a livello globale.

Perché se è vero che in Italia non si contano le schiere di fan, o meglio ‘sorcini’, del grande Zero, è altrettanto vero che la sua figura è stata sottovalutata all’estero. Almeno fino a oggi.

Renato Zero ha inventato il glam

“Per certi versi, potremmo dire che Renato Zero è l’inventore del glam rock“, asserisce Metzeger, spiegando che “riuscì a essere se stesso anche prima che Bolan e Bowie si mettessero l’eyeliner o cominciassero a indossare le scarpe con le zeppe“.

Ovviamente, i Bolan e Bowie cui si riferisce il giornalista sono Marc Bolan, fondatore e leader dei T.Rex, e David Bowie. Due icone del mondo della musica glam (e, nel caso del Duca Bianco, non solo).

Anno domini 1967. David Bowie lancia il suo primo omonimo LP. Contemporaneamente giovane diciassettenne romano pubblica il suo primo 45 giri, Non basta sai / In mezzo ai guai, conquistando fin da subito una grande fetta di pubblico italiano. Un pubblico che oggi, cinquant’anni dopo, non si è stancato di seguirlo.

Zero il Folle come Freddie Mercury

Nel prosieguo dell’articolo, Renatone viene celebrato per il suo nome d’arte, definito come ‘punk’ ben prima dell’arrivo sul mercato di Sid Vicious e Johnny Rotten.

Ma non basta. Metzeger si spinge oltre paragonandolo anche a sua maestà Freddie Mercury: “Così appariscente da far sembrare Freddie decisamente un macho, Zero ha fermamente rifiutato di confermare o meno la propria omosessualità“.

In chiusura, viene lodata la capacità odierna di Renato di mettere su degli spettacoli talmente glam “da far impallidire Lady Gaga“. Elogi non da poco per il nostro artista, che proprio in questo periodo sta preparando il suo nuovo tour, Zero il folle.

Di seguito Spiagge di Renato Zero in una versione live:

