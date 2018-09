Remuntada Atalanta, Milan beffato

(Afp)

Clamorosa ‘remuntada’ dell’Atalanta, che frena e beffa il Milan. Si conclude con un 2-2 il posticipo delle 18 giocato a San Siro, che ha visto la squadra di Rino Gattuso in vantaggio per ben due volte prima dello straordinario recupero dei nerazzurri.

Si inizia con l’immediato vantaggio firmato Higuain al 2′, mentre la Var ferma al 21′ il raddoppio targato Bonaventura. A nove minuti dall’inizio della ripresa, ecco però arrivare come un fulmine il primo pareggio dell’Atalanta con rete di Papu Gomez. Ma il Milan non si arrende, e a sancire il nuovo vantaggio pochi minuti più tardi torna in rete Bonaventura, imbeccato da Suso.

A mettere fine alle speranze del Milan ci pensa Rigoni: al 46′ Donnarumma ferma un intervento su una conclusione ravvicinata di Zapata, ma nulla può contro il tiro di Rigoni. Proteste del Milan, ma la posizione del giocatore è regolare. Nulla possono anche i 7 minuti di recupero e al fischio finale l’Atalanta festeggia dopo due sconfitte consecutive, lasciando l’amaro in bocca ai rossoneri.